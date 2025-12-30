Italia in bilico: cautela e pessimismo

I risultati dell’ultimo monitoraggio di EngageMinds Hub, il Consumer, Food & Health Research Center dell’Università Cattolica, rivelano un sentimento diffuso di cautela tra gli italiani, se non di vero e proprio pessimismo. Secondo l’analisi, un italiano su quattro (il 24%) dichiara di stare peggio rispetto a un anno fa, mentre la maggioranza relativa (il 66%) ritiene che la situazione sia rimasta invariata e solo l’11% afferma di stare meglio.

I dati mostrano una sorta di “galleggiamento” che sembra riflettere più la mancanza di prospettive concrete che un peggioramento effettivo delle condizioni di vita. Tuttavia, emerge una sorpresa: i giovani tra i 18 e i 34 anni sono i più ottimisti, con il 18% che dichiara di stare meglio, ben al di sopra della media nazionale.

L’ottimismo finanziario non è legato solo a fattori economici oggettivi, ma anche a elementi psicologici come la fiducia nelle proprie capacità e la capacità di proiettarsi nel futuro. Le aspettative per il futuro restano improntate alla prudenza, con quasi due italiani su tre (il 62%) che pensano che la propria situazione economica resterà invariata, il 22% che teme un peggioramento e solo il 16% che si aspetta di stare meglio.

Il giudizio sull’economia italiana è decisamente più cupo, con il 57% degli italiani che ritiene che la situazione economica nazionale sia peggiorata. La metà degli italiani (il 52%) risponde “così e così” alla domanda su come andrà l’economia nel prossimo anno, il 40% teme un andamento negativo e solo l’8% ha una visione positiva.

Le preoccupazioni restano alte anche sul medio periodo, con più della metà degli italiani (il 54%) che ritiene probabile un aumento della disoccupazione e una crisi economica. Solo il 9% immagina un periodo di benessere per l’Italia nei prossimi cinque anni. Secondo Guendalina Graffigna, direttrice di EngageMinds HUB, “il quadro che emerge ci restituisce un sentimento diffuso di cautela, se non di vero e proprio pessimismo, che accompagna il modo in cui gli italiani guardano all’economia del Paese”.