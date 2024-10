Italia in balia delle intemperie

Inizio ottobre sarà caratterizzato da quattro giorni di maltempo diffuso in tutta Italia, a causa di una bassa pressione in movimento tra Svizzera e Germania e di un altro minimo depressionario in arrivo dal Canale della Manica. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, le città più colpite dalla pioggia nei prossimi giorni saranno Gorizia, Trieste e Udine, con il Triveneto, la Liguria di Levante e la Toscana interessati da rovesci intensi. Lieve miglioramento è previsto da metà mattinata in Lombardia occidentale e Piemonte, ma della pioggia raggiungerà anche Umbria e nord Lazio. Nel Centro-Nord, le temperature massime diminuiranno, mentre al Sud si prevede un incremento delle temperature fino a 30-32°C in città come Siracusa, Catania e Bari, favorito dalle correnti calde provenienti dalla Libia.

Il picco del maltempo si avrà giovedì, particolarmente al Centro Italia e a Roma, con un flusso umido da ovest-sud-ovest e l’approfondimento di un ciclone sul Mar Tirreno. Le città di Terni, Ancona e Roma saranno tra le prime a registrare i maggiori accumuli di pioggia in 24 ore, mentre anche il Nord e regioni come Campania e Puglia si fermeranno sotto fenomeni temporaleschi intensi. Le temperature nelle zone più piovose diminuiranno, mentre al Sud continueranno a salire, raggiungendo i 32-33°C in Sicilia e i 30°C in Calabria.

Dopo un venerdì di San Francesco d’Assisi contraddistinto da forti piogge ovunque, in particolare in Umbria e nel Nord-Est, è previsto un miglioramento nel weekend con il ciclone che si sposterà verso la Grecia. Tuttavia, sul versante adriatico e al Sud, le piogge e i temporali potrebbero persistere fino a domenica mattina. A differenza degli anni scorsi, dove si registravano temperature elevate e sole, questo autunno ha iniziato con freddo e pioggia, suggerendo un periodo più instabile.

Nel dettaglio, mercoledì si prevede maltempo al Nord e cielo coperto al Centro, mentre ggiovedì ci sarà un ulteriore peggioramento a Sud. Venerdì, ci sarà instabilità, ma si prevede un miglioramento generale per sabato e domenica.