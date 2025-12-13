Italia: il solstizio d’inverno

Secondo il vecchio calendario giuliano, il Solstizio d’Inverno, il giorno più corto dell’anno, cadeva intorno al 13 dicembre. Tuttavia, dopo il passaggio al calendario gregoriano, il solstizio è stato spostato intorno al 21-22 dicembre, mentre la festa di Santa Lucia è rimasta ferma al 13 dicembre.

Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma che il giorno con meno luce solare è il Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade domenica 21 dicembre alle 16:03. Nonostante ciò, una bella notizia arriva con Santa Lucia: il tramonto avverrà via via più tardi a partire dal 13 dicembre. A Milano, il sole scenderà sotto l’orizzonte alle 16:40 per Santa Lucia e alle 16:41 già mercoledì 15, mentre a Roma dalle 16:39 del 13 dicembre si passerà alle 16:41 di giovedì 18 dicembre e poi sempre più tardi.

Dal punto di vista meteo, la situazione cambierà dopo un bel weekend di Santa Lucia, con un deciso peggioramento del tempo a partire da lunedì sera. Il giorno peggiore sarà martedì 16, quando una perturbazione atlantica porterà precipitazioni anche intense specie sul fianco occidentale del Paese. Martedì mattina ci saranno fenomeni diffusi sul Nord-Ovest, in Toscana, Sardegna e Sicilia, mentre dal pomeriggio il fronte si sposterà leggermente verso est portando un peggioramento su gran parte del Centro-Nord e tra Sicilia e Calabria.

La situazione sarà migliore sul versante adriatico, peggiore in Piemonte dove la neve potrebbe cadere fino a 200-400 metri di quota sul settore meridionale. Inoltre, la perturbazione di martedì 16 porterà anche un miglioramento della qualità dell’aria, “cacciando via” lo smog dalla Pianura Padana e dai grandi centri urbani.