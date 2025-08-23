26.7 C
Italia: il paese più sicuro per i turisti europei

Da StraNotizie
Chi decide di visitare l’Italia non lo fa solo per la sua cucina, l’arte e le spiagge, ma anche per la sensazione di sicurezza che riesce a trasmettere. Recenti dati del ministero del Turismo confermano che l’Italia ha raggiunto il primo posto in Europa per percezione di sicurezza tra le principali destinazioni turistiche, superando Francia e Spagna e posizionandosi subito dopo la Grecia.

La valutazione complessiva della sicurezza in Italia ha raggiunto 86,4 punti, evidenziando un aumento rispetto agli anni precedenti. In particolare, nella categoria “sicurezza”, il punteggio italiano è di 48,9, nettamente superiore a quello di altri Paesi, come Francia (38,2), Spagna (36,2) e Grecia (33,2).

Il tema della sicurezza riveste un’importanza cruciale nel turismo globale. Eventi tragici avvenuti in Europa negli ultimi vent’anni hanno influenzato profondamente la percezione dei viaggiatori. L’Italia, sebbene abbia vissuto anche episodi di preoccupazione, ha lavorato per migliorare la sicurezza attraverso misure di prevenzione e controllo del territorio, aumentando così la fiducia dei turisti.

In aggiunta, la sensazione di accoglienza e tranquillità che i visitatori sperimentano durante il soggiorno contribuisce a rafforzare questa fiducia. Le esperienze positive, come una passeggiata in una piazza storica, fanno sì che l’Italia venga vista come un luogo sereno, lontano dalle tensioni che possono affliggere altre mete europee.

Oltre alla sicurezza, anche l’ospitalità, la qualità del cibo e dei servizi, la sostenibilità e l’inclusività elevano l’Italia a leader nel settore turistico. Ogni viaggio qui rappresenta quindi non solo una scoperta culturale e gastronomica, ma anche una garanzia di tranquillità, creando così una combinazione vincente che attira i turisti di tutto il mondo.

