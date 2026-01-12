Italia, il paese degli animali domestici

L’Italia è il Paese europeo con la più alta diffusione di animali domestici, a differenza della Svizzera, che si colloca all’ultimo posto per numero e tendenza a viziarli. Secondo un sondaggio pubblicato dal colosso del commercio online elvetico Galaxus, il 39% delle persone interrogate in Italia ha un animale domestico e un ulteriore 24% ne possiede più di uno.

La popolazione italiana appare la più affezionata agli animali, seguita da Austria e Francia, dove rispettivamente il 35% e il 35% delle persone hanno un animale domestico e il 24% e il 23% ne possiedono più di uno. La popolazione tedesca e svizzera sembrano essere meno affezionate agli animali domestici, con rispettivamente il 26% e il 21% di persone che ne possiedono uno.

Per quanto riguarda la scelta della specie animale, esistono chiare preferenze culturali: la Svizzera è dominata dai gatti, mentre in Italia si sente sia abbaiare che miagolare. In tutti i Paesi esaminati, cani e gatti rimangono di gran lunga gli animali domestici più amati. La maggior parte dei piccoli animali vive in Svizzera, mentre gli uccelli sono più diffusi nelle economie domestiche tedesche.

La questione del dormire mostra una notevole uniformità in tutta Europa: circa la metà degli animali domestici riposa nel proprio cestino o gabbia. In Italia, più della metà degli animali riceve regolarmente doni in occasioni speciali e anche i regali di Natale per gli amici a quattro zampe sono molto diffusi. In Svizzera, i doni ai compagni pelosi sono invece un’eccezione.

Per quanto riguarda le spese mensili per gli animali domestici, l’Austria è in cima alla classifica, con tre proprietari su dieci che spendono tra 50 e 99 franchi al mese per il proprio animale domestico e una persona su cinque che spende addirittura tra i 100 e i 199 franchi. Al contrario, in Francia si spende relativamente meno.