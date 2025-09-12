22.5 C
Italia: il futuro delle crociere e il turismo sostenibile

La promozione dell’Italia come destinazione turistica si basa sulla collaborazione tra operatori portuali, terminalisti e Autorità di Sistema Portuale. Tomaso Cognolato, Presidente di ASSITERMINAL, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia durante la prima giornata del Seatrade Europe ad Amburgo.

Cognolato ha evidenziato come la cooperazione tra le AdSP e i terminalisti sia fondamentale per valorizzare l’Italia, che rimane una delle mete turistiche e crocieristiche più ambite al mondo. Il mercato europeo delle crociere continua a essere cruciale e sono previsti investimenti significativi nel settore. Si prevede che il traffico passeggeri cresca anche in futuro.

Lo stand italiano, organizzato da Assoporti, ha visto una forte partecipazione di terminalisti e rappresentanti delle Autorità di Sistema Portuale, dimostrando l’unità del sistema. È emersa anche una grande attenzione da parte delle delegazioni europee e internazionali.

Un tema significativo discusso riguarda la transizione energetica. Si stima che entro il 2036 l’85% delle navi sarà pronta per l’elettrificazione, ma attualmente solo un porto in Italia dispone delle infrastrutture necessarie. Cognolato ha osservato che, mentre molte navi possono utilizzare biocombustibili, ammoniaca e metanolo verde, è essenziale che i porti italiani sviluppino le infrastrutture di supporto e garantiscano una fornitura di energia efficiente.

Cognolato ha concluso sottolineando l’urgenza di azioni rapide e incisive per migliorare l’infrastruttura e attrarre investimenti, affinché l’Italia possa mantenere la sua competitività nel settore crocieristico e valorizzare ulteriormente la sua offerta turistica.

