Italia: il fascino dei super-ricchi tra fiscalità e lifestyle

L’Europa continua ad attrarre grandi patrimoni a livello globale. La seconda edizione dell’European Lifestyle Report di Knight Frank evidenzia come il Vecchio Continente sia sempre più una scelta privilegiata per gli High Net Worth Individuals (HNWI), ovvero persone con un patrimonio netto di oltre un milione di dollari. Lo studio, condotto su più di 700 milionari di 11 Paesi, rivela tre motivi principali per cui i super-ricchi scelgono l’Europa: la riforma fiscale, l’instabilità geopolitica e la qualità della vita.

La riforma fiscale ha cambiato il panorama della residenza per i più facoltosi, con modifiche significative nel Regno Unito, in Italia e in Svizzera. L’instabilità geopolitica, con conflitti come quello in Ucraina e tensioni internazionali, rende l’Europa un rifugio più sicuro. Infine, l’elevata qualità della vita, caratterizzata da servizi sanitari avanzati, eccellenti infrastrutture e un ricco patrimonio culturale, attrae famiglie e investitori.

L’Italia, nonostante l’aumento della flat tax per i nuovi residenti, rimane una meta ambita grazie alla stabilità normativa e al fascino della vita mediterranea. I principali centri di attrazione immobiliare includono Milano, con un incremento dei prezzi del 7%, la Toscana, con un aumento del 5%, e il Lago di Como, che registra un +3,8%.

Inoltre, vigneti e proprietà agricole in Toscana, Piemonte e Puglia stanno guadagnando popolarità tra gli investitori, poiché rappresentano beni unici per la loro redditività e identità culturale. Roma, con la sua offerta educativa d’eccellenza, continua a essere un centro strategico, attirando famiglie facoltose e diplomatici. Le recenti riforme fiscali hanno dunque accresciuto l’interesse per l’Italia, mantenendo competitivi i programmi di residenza.