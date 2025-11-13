Italia: il divario di benessere rispetto all’Europa

Secondo il Rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell’Istat, l’Italia si trova in una posizione sfavorevole rispetto alla media europea in vari settori, tra cui lavoro, istruzione, ricerca e innovazione.

Il tasso di occupazione in Italia è al 67,1%, inferiore di 8,7 punti percentuali rispetto alla media Ue. Questo divario è accentuato per le donne, il cui tasso scende al 57,4% rispetto al 70,8% dell’Unione. Anche il part-time involontario è un problema significativo: 8,5% in Italia contro il 3,2% Ue, con un picco del 13,7% tra le lavoratrici.

Nell’istruzione, solo il 31,6% dei giovani tra 25 e 34 anni possiede una laurea, in confronto al 44,1% della media europea. Inoltre, il 66,7% della popolazione italiana tra 25 e 64 anni ha completato il diploma di scuola superiore, rispetto all’80,5% dell’Ue.

In termini di innovazione, l’Italia investe solo l’1,37% del Pil in ricerca e sviluppo, rispetto al 2,22% della media europea. La percentuale di lavoratori con formazione universitaria nelle professioni scientifiche è inferiore di 7,4 punti rispetto alla media Ue.

Dall’analisi di 39 indicatori confrontabili con l’Ue, risulta che l’Italia è in ritardo per 18 indicatori, mentre ne migliora 11. A lungo termine, oltre metà degli indicatori mostrano segni positivi, ma la situazione varia: le regioni del Nord e del Centro superano la media nazionale in oltre il 60% dei casi, mentre nel Mezzogiorno la maggior parte degli indicatori è sotto i livelli nazionali, con Campania e Puglia che mostrano oltre il 70% di peggioramenti.