Italia: il cibo motore di viaggio e scoperta culturale

Negli ultimi anni, il cibo è diventato un fattore sempre più determinante nella scelta delle mete di viaggio. Il desiderio di assaporare piatti tipici porta i turisti a esplorare non solo grandi classici, ma anche ricette regionali poco conosciute, spesso scoperte durante sagre locali. L’Osservatorio Telepass ha recentemente pubblicato uno studio dal titolo “Viaggio nel gusto. Le tendenze gastronomiche d’Italia, tra tradizione e cibo da strada”, evidenziando un incremento del 10% nelle ricerche online relative a spiriti gastronomici, per un totale di 6,5 milioni di interrogazioni su ristoranti tipici e sagre.

Le sagre, in particolare, hanno visto un aumento del 27% nelle ricerche, segno di un forte interesse per eventi che celebrano le tradizioni locali. Inoltre, i food tour hanno registrato un aumento dell’8%, dimostrando che gli italiani frequentemente scelgono le destinazioni in base ai piatti che vogliono provare.

Tra le ricette più cercate in Italia spicca la pizza, con oltre un milione di ricerche mensili, seguita dalla carbonara e dalla piadina. Anche piatti tradizionali romani come l’amatriciana e la cacio e pepe sono molto richiesti. Al sesto posto troviamo il gateau di patate napoletano, mentre la pasta alla Norma rappresenta la Sicilia.

In una top ten delle ricette in crescita, i vincisgrassi marchigiani e le “tette delle monache” pugliesi emergono come scoperte gastronomiche. Il consumo di street food è in aumento, con la pizza che conserva il primo posto, seguita dalla piadina e dal lampredotto fiorentino.

Lo studio di Telepass analizza come il cibo influisca sulle scelte di viaggio degli italiani, rivelando un legame diretto tra le esperienze gastronomiche e il desiderio di esplorare nuove località.