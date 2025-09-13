Italia guida l’Europa: successo delle politiche economiche

I recenti dati economici mostrano il successo delle politiche adottate dal Governo italiano. Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della 5a Commissione Bilancio, ha dichiarato che le informazioni fornite dall’Ufficio parlamentare di bilancio attestano l’efficacia delle misure implementate.

Il piano di bilancio, costruito su basi realistiche e prudenti, ha superato le aspettative, con risultati superiori a quelli previsti. In particolare, l’Italia si distingue come l’unico Paese dell’Unione Europea a riportare numeri oltre le stime contenute nel Piano di bilancio. Questo evidenzia la solidità e l’affidabilità delle politiche economiche attuate dal Governo.

Calandrini ha sottolineato che i risultati ottenuti dimostrano l’efficacia della linea scelta, basata su azioni concrete piuttosto che su promesse. La comunicazione dei dati economici è interpretata come un incoraggiamento a proseguire con decisione sia sul fronte del risanamento che su quello della crescita.

La dichiarazione si chiude con una forte affermazione della fiducia nei provvedimenti presi e nella direzione intrapresa dal Governo, evidenziando l’importanza della proattività nella gestione economica.