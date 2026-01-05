Italia, governo Meloni e crisi bancaria

Nei prossimi giorni, in Commissione al Senato, verrà discusso il ruolo del Governo nel recente rischio bancario. Il Governo ha svolto un ruolo attivo, favorendo alcune banche e cordate finanziarie.

Alla fine dell’anno scorso, l’Esecutivo ha depositato un emendamento al Dl Transizione 5.0 per modificare la normativa sul golden power, dopo aver bloccato l’offerta di Unicredit su Bpm. Questa mossa ha scatenato una procedura di infrazione Ue, che il Governo sta cercando di scongiurare.

L’emendamento prevede che i poteri speciali di veto non possano essere attivati fino a quando non si sono concluse le procedure europee in tema di vigilanza prudenziale e antitrust. Ciò ammette che nel caso UniCredit-Bpm, l’Esecutivo ha forzato la normativa sul golden power, applicandola in modo selettivo.

Il Governo voleva ostacolare l’operazione per mantenere Bpm a disposizione dei propri desiderata, come la fusione con Mps o il contributo di Bpm alla stessa Mps nell’offerta su Mediobanca. L’operazione è poi andata in porto, con le cordate Caltagirone e Del Vecchio che si sono impadronite della filiera Mps-Mediobanca-Generali.

L’inchiesta della procura di Milano è ancora in corso su alcuni di questi passaggi. L’emendamento presentato dal Governo al Dl Transizione 5.0 rivela l’opacità dell’operato dell’Esecutivo.

Il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e componente della Commissione d’inchiesta sulle banche, annuncia che verranno presentati subemendamenti per correggere il passaggio in questione e migliorare la trasparenza e il monitoraggio, con un minimo di informazione al Parlamento.