Italia: golf e turismo, un accordo per l’eccellenza mondiale

Un nuovo protocollo di intesa è stato siglato per promuovere il turismo golfistico in Italia, con l’obiettivo di collocare il paese come una delle mete di eccellenza mondiale in questo settore. Questo accordo coinvolge il Ministero del Turismo, il Ministero per lo Sport e i Giovani, e la Federazione Italiana Golf.

La collaborazione mira a raggiungere diversi obiettivi strategici nel turismo sportivo italiano. In particolare, si intendono favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e sviluppare destinazioni meno conosciute attraverso il golf. Inoltre, si punta ad aumentare la durata del soggiorno dei visitatori e massimizzare gli effetti economici di eventi e tornei.

Il turismo sportivo è un importante motore economico, generando una significativa quota della spesa turistica globale, con un previsto tasso di crescita. Investimenti nel settore possono avere un notevole effetto moltiplicatore sull’economia.

L’esperienza della Ryder Cup ha dimostrato l’enorme potenziale del turismo golfistico in Italia, con un impatto economico considerevole. I ministri hanno sottolineato l’importanza di creare un sistema integrato per il golf, migliorando il collegamento tra operatori e istituzioni, e anticipato un piano di fattibilità per un fondo immobiliare dedicato al Sud Italia.

Internazionalmente, l’Italia è già una delle mete preferite per i golfisti di lusso. La Federazione Italiana Golf ha delineato strategie per valorizzare patrimoni artistici e culturali, partecipare a fiere internazionali e promuovere il golf attraverso piattaforme digitali.

Infine, il protocollo rappresenta un passo fondamentale verso uno sviluppo sostenibile del turismo golfistico, mirato a generare valore per i territori, specialmente quelli in difficoltà economica. La firma dell’accordo, avvenuta durante un importante summit, sottolinea la rilevanza dell’iniziativa nel contesto globale del turismo sportivo.

