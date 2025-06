Italia-Germania: pareggio eroico in nueve uomini!

Alla Dac Arena di Dunajska Streda, la partita Germania-Italia termina 2-2 nel tempo regolamentare, con gli azzurrini in nove uomini dall’87’. Gli italiani, guidati da Nunziata, iniziano bene con un tentativo di Koleosho al 6’, ma il tiro è centrale. La Germania risponde al 13’ con un’azione di Woltemade che sfiora il gol. Al 31’, l’Italia ha una clamorosa occasione, ma Gnonto, a porta vuota, colpisce l’esterno della rete. Nonostante altre buone opportunità, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa, l’Italia prova a spingere e al 56’ ha un’altra grande chance, ma Gnonto non riesce a segnare. Al 58’, Koleosho porta in vantaggio l’Italia con un tiro preciso nell’angolo sinistro. Tuttavia, la Germania reagisce e pareggia al 68’ con un colpo di testa di Woltemade su corner. All’80’, Gnonto commette un fallo e riceve un secondo giallo, lasciando l’Italia in dieci.

All’87’, Weiper segna il gol del vantaggio per la Germania, assistito da un cross di Rohl. Poco dopo, Zanotti viene espulso per due ammonizioni consecutive, portando l’Italia a nove uomini. Infine, al 4’ di recupero, Ambrosino segna su punizione, riportando il punteggio in pareggio e costringendo la partita ai supplementari.

Fonte: www.rainews.it