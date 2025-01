Italia fuori dall’Oms. Le reazioni dei medici, c’è chi dice sì

L’Italia potrebbe uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) secondo una proposta di legge presentata dalla Lega. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, sostiene che l’Italia non dovrebbe essere legata a un’agenzia sovranazionale finanziata dai contribuenti italiani e associata alle multinazionali del farmaco, proponendo di utilizzare i fondi attuali per migliorare il sistema sanitario nazionale. Alcuni medici esprimono pareri contrastanti. Roy De Vita, chirurgo plastico, vede l’uscita dall’Oms come un’opportunità di modifica, mentre Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive, critica l’idea, sottolineando l’importanza dell’Oms, specialmente nei Paesi in via di sviluppo.

Fabrizio Pregliasco, virologo, evidenzia i rischi di una diminuzione della capacità dell’Oms di aiutare i Paesi in difficoltà e di affrontare le minacce infettivologiche globali. Pregliasco sostiene che l’Oms è fondamentale per la salute pubblica e che l’uscita dell’Italia potrebbe danneggiare i programmi di sostegno sanitario.

Maria Rita Gismondo, microbiologa, pur riconoscendo la necessità di un organismo mondiale per la salute, critica l’attuale Oms, considerandola inefficace. Sostiene che l’uscita dall’agenzia non impedirebbe l’accesso a informazioni cruciali per la salute pubblica. La discussione sull’uscita dall’Oms riflette un sentimento crescente di sfiducia verso istituzioni internazionali, evidenziando divisioni tra i professionisti della salute riguardo il futuro dell’Italia nell’organizzazione.