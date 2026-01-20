12.9 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Economia

Italia: farmaceutica in crescita

Da stranotizie
Italia: farmaceutica in crescita

L’Italia si è affermata come un importante “hub” europeo dell’industria farmaceutica, con notevoli progressi in termini di produzione, ricerca, occupazione ed export. Questo settore rappresenta uno dei principali motori del sistema economico e produttivo italiano, contribuendo per il 10% all’export nazionale. Le aziende farmaceutiche italiane, note come FAB13, hanno registrato risultati positivi, con ricavi aumentati del 12% e un export in crescita del 16%. Gli investimenti totali sono cresciuti del 21%, con una particolare attenzione agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, che sono aumentati del 27%. Le FAB13 occupano circa 50.400 persone, di cui il 70% all’estero e il 30% in Italia, e rappresentano il 22% degli addetti dell’intera industria farmaceutica in Italia. Il settore farmaceutico italiano è considerato strategico per il paese e contribuisce significativamente all’export, con un valore della produzione che ha raggiunto 56,1 miliardi di euro e un export di 53,8 miliardi di euro. Le FAB13 sono riconosciute come ambasciatori dell’industria italiana nel mondo e sono considerate un modello di sviluppo per altri settori, grazie alla loro capacità di unire ricerca, innovazione e export.

