Italia: Extinction Rebellion tintisce di verde il Canal Grande di Venezia

Durante una manifestazione non autorizzata per l’ambiente, un tratto del Canal Grande a Rialto è stato tinto di verde con una sostanza chiamata floresceina. Gli attivisti di Extinction Rebellion, tra cui Greta Thunberg, hanno partecipato alla protesta e ora rischiano di ricevere denunce e sanzioni.

Gli attivisti affermano che le acque di tutta Italia sono inquinate e contaminate e che chi governa può continuare a promuovere progetti che deturpano il paesaggio senza generare preoccupazione. La manifestazione è stata pacifica e ha richiamato l’attenzione sull’emergenza climatica e sul diritto di manifestare. Tuttavia, gli attivisti sostengono che i loro striscioni, bandiere e tamburi sono stati rubati senza nemmeno un verbale.

Contemporaneamente, in altre 10 città d’Italia, tra cui Padova, le acque di fontane e fiumi sono state tinte di verde in segno di protesta per i risultati dell’ultimo vertice globale sul surriscaldamento globale. Gli attivisti di Extinction Rebellion continuano a battersi per il tema dei combustibili fossili e denunciano le questure, sostenendo ricorsi e difendendosi in tribunale.

A Venezia, 37 persone, tra cui Greta Thunberg, sono state denunciate, multate e colpite da un daspo urbano, ma non hanno ancora ricevuto alcuna notifica ufficiale. Gli attivisti sostengono di aver scoperto la notizia attraverso la stampa e affermano che non è stato commesso alcun reato.