Italia ed Etiopia: nuovi accordi per la cooperazione economica

Giorgia Meloni si trova ad Addis Abeba per una visita ufficiale di due giorni in occasione del terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari. L’Etiopia è attualmente uno dei principali partner dell’Italia nel Piano Mattei per l’Africa, con l’obiettivo di adottare nuove intese nel settore della cooperazione allo sviluppo attraverso un programma triennale per il periodo 2026-2028.

Durante il vertice, Meloni ha evidenziato l’importanza del know-how italiano nel settore agroalimentare, sottolineando come l’Italia abbia saputo integrare tradizione e innovazione. Ha definito i partenariati pubblico-privati realizzati con i partner africani come uno strumento per attrarre investimenti e generare risultati tangibili. Come esempio, ha citato il progetto in Algeria, dove sono attualmente in corso lavori per bonificare oltre 36.000 ettari di deserto, con l’obiettivo di produrre 45.000 tonnellate di cereali e legumi, creando 6.000 posti di lavoro e beneficiando oltre 600.000 persone.

Meloni ha descritto l’accordo con l’Algeria come un modello per l’intera Africa, evidenziando iniziative simili in Senegal, Ghana e Congo, con prospettive di espansione anche in Costa d’Avorio e Kenya. Ha menzionato anche il rafforzamento delle capacità idriche in Tunisia, un tema cruciale dal punto di vista geopolitico. Inoltre, ha annunciato la creazione di un centro di formazione professionale agricola in Algeria, concepito per servire come punto di riferimento per il Sahel e l’intero continente.

La visita di Meloni in Etiopia è la sua seconda dal suo insediamento, e prevede un incontro con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali per discutere le relazioni bilaterali, inclusi progetti di riqualificazione urbana e ambientale nella regione dell’Oromia.