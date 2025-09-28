Italia e Turismo: il WTTC Global Summit a Roma

Il Global Leaders Dialogue ha riunito ministri e amministratori delegati in vista del primo WTTC Global Summit, che si svolgerà in Italia. Durante l’incontro, i leader hanno condiviso priorità e visioni per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, sia a livello europeo che globale.

Il Global Summit del World Travel & Tourism Council, giunto alla sua venticinquesima edizione, è organizzato dal WTTC insieme al Ministero del Turismo, ENIT, Comune di Roma e Regione Lazio. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando come l’Italia sia ora una protagonista nel panorama turistico internazionale.

Recenti dati del Ministero dell’Interno mostrano una crescita del 6,22% dei turisti rispetto all’estate precedente. Inoltre, secondo Eurostat, l’Italia ha superato la Spagna nella crescita dei pernottamenti tra gennaio e luglio, con un incremento del 2,2%. Santanchè ha messo in risalto come questo evento segni la ritrovata centralità dell’Italia nel turismo globale, grazie alla stabilità e credibilità restituita dal governo.

Si attendono oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo, con 310 CEO e presidenti, pronti ad affrontare opportunità e sfide future del settore. La cerimonia inaugurale si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, alla presenza della presidente del Consiglio e spettacoli di artisti di fama. La CEO ad interim del WTTC, Gloria Guevara, ha affermato che l’Italia dimostra un settore turistico fiorente, contribuendo significativamente all’economia nazionale.