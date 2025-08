Italia e Tiqets insieme per un turismo sostenibile e inclusivo

Il settore del turismo italiano si prepara a una nuova fase di sviluppo grazie a un’importante iniziativa. Il Ministero del Turismo ha avviato una collaborazione strategica con Tiqets, nota piattaforma che si occupa della vendita online di biglietti per attrazioni turistiche.

Questa alleanza mira a promuovere l’offerta turistica italiana su scala globale, incentivando un turismo più equo e sostenibile. Recenti dati hanno dimostrato un crescente interesse per il portale Italia.it da parte di utenti provenienti da paesi come Stati Uniti, Argentina e Australia, suggerendo un’opportunità unica per valorizzare destinazioni meno conosciute e bilanciare i flussi turistici.

La partnership si propone di facilitare l’accesso a esperienze autentiche in tutto il territorio, estendendo l’attenzione oltre le mete più celebri. La Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha enfatizzato l’importanza della digitalizzazione nel settore, sottolineando come questa possa contribuire a rendere il turismo più accessibile e competitivo. Anche il CEO di Tiqets ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, che offre ai viaggiatori l’opportunità di scoprire non solo i luoghi più noti, ma anche le gemme nascoste dell’Italia.

Iniziative future prevedono lo sviluppo di nuovi strumenti digitali che supporteranno la crescita sostenibile del settore, evidenziando la volontà di entrambe le parti di lavorare insieme per valorizzare il patrimonio turistico italiano.