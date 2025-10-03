13.9 C
Roma
venerdì – 3 Ottobre 2025
Politica

Italia e sovranità limitata: il silenzio su Francesca Albanese

Da StraNotizie
Italia e sovranità limitata: il silenzio su Francesca Albanese

Il recente silenzio delle istituzioni italiane riguardo agli attacchi a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU, evidenzia una dipendenza strutturale dell’Italia nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Questo silenzio è alimentato da lobbies potenti e interessi economici che limitano la sovranità nazionale.

La mancanza di reazioni ufficiali di fronte alle violazioni da parte di Israele e degli Stati Uniti si spiega con l’esistenza di una rete lobbistica ben radicata, che sostiene politicamente e professionalmente le persone in cambio di lealtà verso le posizioni israeliane. Questa dinamica rende difficile per i politici italiani prendere posizioni indipendenti.

Inoltre, gli interessi di sicurezza informatica legati a Israele e le relazioni commerciali con aziende statunitensi creano timori di ritorsioni economiche e diplomatiche, scoraggiando le critiche.

La storia dell’Italia, caratterizzata da una “sovranità limitata”, è fondamentale per comprendere questo servilismo. Fin dal 1945, l’Italia è rimasta sotto l’influenza delle potenze occidentali, con tentativi di autonomia spesso soffocati da conseguenze gravi per chi sfida l’ordine stabilito. Esempi storici includono la misteriosa morte di Enrico Mattei e il sequestro di Aldo Moro, che evidenziano il rischio di parlare contro gli interessi americani e israeliani.

Questa situazione attuale riflette una vulnerabilità non solo interna, ma anche conseguente a pressioni esterne. Il servilismo è quindi parte di un sistema che intreccia interessi economici e geopolitici, mantenendo l’Italia in una condizione di allineamento alle politiche americane e israeliane.

Articolo precedente
Davide Bartesaghi, il giovane talento rossonero che sorprende
Articolo successivo
Catarratto: L’evoluzione del vitigno simbolo della Sicilia Ovest
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.