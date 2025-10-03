Il recente silenzio delle istituzioni italiane riguardo agli attacchi a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU, evidenzia una dipendenza strutturale dell’Italia nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Questo silenzio è alimentato da lobbies potenti e interessi economici che limitano la sovranità nazionale.

La mancanza di reazioni ufficiali di fronte alle violazioni da parte di Israele e degli Stati Uniti si spiega con l’esistenza di una rete lobbistica ben radicata, che sostiene politicamente e professionalmente le persone in cambio di lealtà verso le posizioni israeliane. Questa dinamica rende difficile per i politici italiani prendere posizioni indipendenti.

Inoltre, gli interessi di sicurezza informatica legati a Israele e le relazioni commerciali con aziende statunitensi creano timori di ritorsioni economiche e diplomatiche, scoraggiando le critiche.

La storia dell’Italia, caratterizzata da una “sovranità limitata”, è fondamentale per comprendere questo servilismo. Fin dal 1945, l’Italia è rimasta sotto l’influenza delle potenze occidentali, con tentativi di autonomia spesso soffocati da conseguenze gravi per chi sfida l’ordine stabilito. Esempi storici includono la misteriosa morte di Enrico Mattei e il sequestro di Aldo Moro, che evidenziano il rischio di parlare contro gli interessi americani e israeliani.

Questa situazione attuale riflette una vulnerabilità non solo interna, ma anche conseguente a pressioni esterne. Il servilismo è quindi parte di un sistema che intreccia interessi economici e geopolitici, mantenendo l’Italia in una condizione di allineamento alle politiche americane e israeliane.