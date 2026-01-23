Si è conclusa la trentesima edizione del Seminario di Venezia per la stampa britannica, un prestigioso evento di diplomazia pubblica organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Londra. Il Seminario è un appuntamento annuale che si è affermato come una delle piattaforme di public diplomacy più longeve e autorevoli della rete diplomatico-consolare italiana, punto di riferimento per il dialogo tra media britannici e istituzioni, imprese, finanza, mondo della ricerca e della cultura italiani.

L’edizione del trentennale si è articolata in tre giornate e ha visto la partecipazione di numerosi relatori, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha incontrato i giornalisti britannici nel corso di un’udienza ufficiale al Quirinale. Il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo fondamentale della libertà di stampa quale pilastro della democrazia e l’eccellente rapporto di amicizia e collaborazione tra Italia e Regno Unito.

I lavori si sono svolti a Venezia, nella suggestiva cornice di Palazzo Cavalli Franchetti, e hanno visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti di istituzioni e imprese italiane, tra cui Intesa Sanpaolo, Banca Finint, SAVE Group, Italgas, Prysmian, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato International, Leonardo, Mundys, Eni, FiberCop, Reply, Legance e ICE. I panel hanno riguardato il ruolo geopolitico delle infrastrutture critiche, il turismo sostenibile, il quadro macroeconomico e finanziario, l’intelligenza artificiale e il futuro del giornalismo.

Il convegno si è chiuso con l’intervento del Professor Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, che ha offerto una riflessione sul contesto geopolitico internazionale. Accanto ai lavori, il programma ha valorizzato anche la dimensione culturale, con eventi esclusivi come la visita in notturna alla Basilica di San Marco e la cena di gala alla Biennale di Venezia. I partecipanti hanno anche visitato le Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, sito Patrimonio UNESCO, e hanno partecipato a un tour enogastronomico per valorizzare le eccellenze del Made in Italy.