Italia e Regno Unito: nuovo accordo per il cinema europeo

Durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un importante passo è stato compiuto per il settore cinematografico, con la firma di un MoU tra Italia e Regno Unito. L’incontro si è tenuto all’Italian Pavilion e ha visto la partecipazione di Roberto Stabile, responsabile del Dipartimento Internazionale di Cinecittà, e Jacopo Chessa, presidente dell’Italian Film Commissions, insieme ad Adrian Wootton, CEO della British Film Commission.

Il nuovo accordo punta a potenziare le coproduzioni internazionali e a promuovere una collaborazione specifica tra i due Paesi, valorizzando le rispettive competenze attraverso strategie di marketing congiunte e visibilità condivisa. Le missioni outbound reciproche saranno un elemento fondamentale, con l’obiettivo di far scoprire le potenzialità delle cinematografie italiane e britanniche. La presentazione a Venezia ha avuto un’atmosfera da anteprima, ma la firma ufficiale avverrà a dicembre 2025, durante l’evento Focus London.

Adrian Wootton ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, evidenziando la sua passione per il cinema italiano e la necessità di intensificare le collaborazioni tra i due paesi. Ha sottolineato l’alta qualità delle opere presentate a Venezia e ha auspicato un maggiore scambio di competenze e progetti congiunti per raggiungere un pubblico più ampio.

Wootton ha anche sensibilizzato sull’importanza di costruire relazioni di fiducia tra produttori e registi. Questo accordo mira a creare un terreno fertile per la cooperazione duratura tra talenti italiani e britannici, portando a progetti cinematografici d’impatto globale.