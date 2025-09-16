21.3 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Spettacolo

Italia e Regno Unito: nuovo accordo per il cinema europeo

Da StraNotizie
Italia e Regno Unito: nuovo accordo per il cinema europeo

Durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un importante passo è stato compiuto per il settore cinematografico, con la firma di un MoU tra Italia e Regno Unito. L’incontro si è tenuto all’Italian Pavilion e ha visto la partecipazione di Roberto Stabile, responsabile del Dipartimento Internazionale di Cinecittà, e Jacopo Chessa, presidente dell’Italian Film Commissions, insieme ad Adrian Wootton, CEO della British Film Commission.

Il nuovo accordo punta a potenziare le coproduzioni internazionali e a promuovere una collaborazione specifica tra i due Paesi, valorizzando le rispettive competenze attraverso strategie di marketing congiunte e visibilità condivisa. Le missioni outbound reciproche saranno un elemento fondamentale, con l’obiettivo di far scoprire le potenzialità delle cinematografie italiane e britanniche. La presentazione a Venezia ha avuto un’atmosfera da anteprima, ma la firma ufficiale avverrà a dicembre 2025, durante l’evento Focus London.

Adrian Wootton ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, evidenziando la sua passione per il cinema italiano e la necessità di intensificare le collaborazioni tra i due paesi. Ha sottolineato l’alta qualità delle opere presentate a Venezia e ha auspicato un maggiore scambio di competenze e progetti congiunti per raggiungere un pubblico più ampio.

Wootton ha anche sensibilizzato sull’importanza di costruire relazioni di fiducia tra produttori e registi. Questo accordo mira a creare un terreno fertile per la cooperazione duratura tra talenti italiani e britannici, portando a progetti cinematografici d’impatto globale.

Articolo precedente
Starlink fuori servizio in Italia e altri Paesi colpiti
Articolo successivo
Dipendenza da smartphone tra adolescenti in Italia: rischi e rimedi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.