Italia e Regno Unito: Costruire Ponti per Evitare Rischi

Si è svolto l’incontro tra Giorgia Meloni e Keir Starmer a Downing Street il 2 marzo, anticipando un vertice sul conflitto in Ucraina. Meloni ha enfatizzato l’importanza di unire le forze occidentali per evitare divisioni, in particolare dopo le recenti tensioni tra Trump e Zelensky. Durante il colloquio, Meloni e Starmer hanno discusso delle relazioni tra Italia e Regno Unito, sottolineando il loro potenziale nel “costruire ponti”.

Entrambi i leader hanno concordato sull’intenzione di lavorare insieme su questioni cruciali come sicurezza, difesa, energia e immigrazione irregolare. “È fondamentale prevenire la divisione dell’Occidente”, ha affermato Meloni, mentre Starmer ha espresso che condividono un approccio simile rispetto alle sfide globali attuali. Meloni ha anche suggerito un incontro tra Stati Uniti e leader europei per rafforzare il coordinamento e comunicare meglio, evidenziando che l’obiettivo è raggiungere una “pace giusta e duratura per l’Ucraina”.

L’incontro è durato oltre un’ora e si è concluso intorno alle 13:30. Meloni, giunta alle 11:30, è stata accolta dall’ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. Dopo il colloquio, era prevista la sua partecipazione al vertice europeo sulla sicurezza dell’Ucraina a Lancaster House, convocato da Starmer, al quale parteciperanno diversi leader europei e il presidente ucraino Zelensky.

L’incontro è stato promosso da Starmer e Macron, che stanno lavorando a un piano per porre fine alle ostilità con la Russia in Ucraina.