Italia e politica ambientale

I consorzi Corepla e Coripet, con il patrocinio del MASE e del CONAI, hanno lanciato una campagna per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento delle bottiglie in PET nella raccolta differenziata. L’obiettivo è raggiungere il target del 77% di raccolta richiesto dall’Unione Europea con la Direttiva SUP. La campagna, dal titolo “Da bottiglia a bottiglia”, mira a coinvolgere i cittadini nell’azione di raccolta differenziata per ridurre lo spreco di sette miliardi di contenitori che sfuggono al riciclo ogni anno. Anche l’Italia avrebbe bisogno di un Sistema di Deposito Cauzionale per raggiungere gli obiettivi della Direttiva SUP e ridurre il consumo di materie prime vergini impiegate nel packaging. Lo scorso 9 ottobre si è tenuto un convegno presso la Camera dei Deputati per discutere il potenziale ruolo del deposito cauzionale in Italia.