Italia e pensioni: opportunità e rischi per il futuro previdenziale

L’analisi del sistema pensionistico nell’ultimo rapporto Mercer-CFA mette in evidenza la situazione dell’Italia, che si posiziona al 37° posto su 52 paesi, ottenendo un punteggio totale di 57 che la colloca in classe C. Sebbene ci sia stato un miglioramento rispetto all’anno scorso, l’Italia rimane terzultima in Europa. I punteggi indicano luci e ombre: il livello di adeguatezza è a 69,4, mentre la sostenibilità è al 27,9 e l’integrità a 77,8. Questo suggerisce che, mentre l’architettura del sistema è solida, la sua sostenibilità a lungo termine è insufficiente.

Le nazioni che primeggiano includono Paesi Bassi, Islanda e Danimarca, con Singapore che ottiene un punteggio di eccellenza. Questi paesi condividono caratteristiche come un’alta partecipazione alla previdenza complementare e regole chiare. In contrapposizione, l’Italia soffre di un punteggio basso sulla sostenibilità a causa di un alto debito pubblico, una crescita debole e un invecchiamento rapido della popolazione, con conseguenze dirette sulla capacità di mantenere le pensioni.

Il dibattito politico nazionale si concentra sull’idea di bloccare l’età pensionabile a 67 anni, una mossa che potrebbe rivelarsi rischiosa per la sostenibilità fiscale, aumentando la spesa e ostacolando la riduzione del debito.

Tuttavia, l’Italia mostra punti di forza in termini di integrità e governance. Per migliorare ulteriormente, si suggerisce di ampliare la previdenza complementare mediante iscrizione automatica, favorire l’occupazione degli over 55 e proteggere gli investimenti pubblici strategici. È necessario mantenere l’obiettivo principale delle pensioni: garantire un adeguato reddito in età avanzata. Deviando da questo principio, si rischiano risultati negativi per i futuri pensionati.