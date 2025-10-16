18.4 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Economia

Italia e pensioni: opportunità e rischi per il futuro previdenziale

Da stranotizie
Italia e pensioni: opportunità e rischi per il futuro previdenziale

L’analisi del sistema pensionistico nell’ultimo rapporto Mercer-CFA mette in evidenza la situazione dell’Italia, che si posiziona al 37° posto su 52 paesi, ottenendo un punteggio totale di 57 che la colloca in classe C. Sebbene ci sia stato un miglioramento rispetto all’anno scorso, l’Italia rimane terzultima in Europa. I punteggi indicano luci e ombre: il livello di adeguatezza è a 69,4, mentre la sostenibilità è al 27,9 e l’integrità a 77,8. Questo suggerisce che, mentre l’architettura del sistema è solida, la sua sostenibilità a lungo termine è insufficiente.

Le nazioni che primeggiano includono Paesi Bassi, Islanda e Danimarca, con Singapore che ottiene un punteggio di eccellenza. Questi paesi condividono caratteristiche come un’alta partecipazione alla previdenza complementare e regole chiare. In contrapposizione, l’Italia soffre di un punteggio basso sulla sostenibilità a causa di un alto debito pubblico, una crescita debole e un invecchiamento rapido della popolazione, con conseguenze dirette sulla capacità di mantenere le pensioni.

Il dibattito politico nazionale si concentra sull’idea di bloccare l’età pensionabile a 67 anni, una mossa che potrebbe rivelarsi rischiosa per la sostenibilità fiscale, aumentando la spesa e ostacolando la riduzione del debito.

Tuttavia, l’Italia mostra punti di forza in termini di integrità e governance. Per migliorare ulteriormente, si suggerisce di ampliare la previdenza complementare mediante iscrizione automatica, favorire l’occupazione degli over 55 e proteggere gli investimenti pubblici strategici. È necessario mantenere l’obiettivo principale delle pensioni: garantire un adeguato reddito in età avanzata. Deviando da questo principio, si rischiano risultati negativi per i futuri pensionati.

Articolo precedente
Elezioni Venaria Reale: cresce la Coalizione Civica 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.