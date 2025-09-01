Italia e overtourism: misure creative per un turismo sostenibile

Negli ultimi anni, l’Italia ha cercato di gestire l’overtourism introducendo divieti e biglietti d’ingresso, ma queste iniziative spesso incoraggiano il turismo “mordi e fuggi”, penalizzando l’economia locale.

Da nord a sud, l’Italia sta affrontando un’estate di turismo con limiti. Le amministrazioni locali hanno adottato misure come tornelli e prenotazioni obbligatorie. A Seceda, in Val Gardena, i turisti devono pagare 5 euro per accedere alla funivia, mentre a Portofino è vietato sostare sui muretti. Anche le spiagge si adeguano: Punta Molentis può ospitare solo 600 bagnanti al giorno e La Pelosa ha un limite di 1.500 ingressi con parcheggio a pagamento. Altre spiagge, come Cala Brandinchi e Lu Impostu, limitano l’ingresso rispettivamente a 1.447 e 3.352 visitatori. A Sirmione, sul Garda, i “street tutors” sono stati introdotti per gestire le code.

Le Cinque Terre, simbolo del turismo in crisi, offrono un esempio di come le restrizioni possano avere effetti controproducenti. La Via dell’Amore, riaperta dopo molti anni, richiede prenotazioni e biglietti, risultando così costosa per le famiglie. Di conseguenza, molte persone scelgono di alloggiare in altre città per visitare le Cinque Terre in giornata, riducendo i guadagni delle attività locali.

Il turismo continua a crescere a livello globale e l’Italia deve trovare un equilibrio tra sostenibilità e redditività. È fondamentale promuovere esperienze coinvolgenti che invoglino i viaggiatori a fermarsi più a lungo, rispettando cultura e ambiente. La vera sfida è trasformare il turismo, facendo sentire i visitatori come ospiti e non come invasori.