Italia e Oman: accordi per rafforzare la cooperazione

Giorgia Meloni si impegna a migliorare le relazioni bilaterali tra Roma e Muscat per espandere gli ambiti di cooperazione. Un memorandum tra Sace e Khazanah Modern Oman potrebbe essere particolarmente utile per l’export italiano in settori come infrastrutture, manifatturiero, rinnovabili e hospitality.

Durante la visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman, Giorgia Meloni e Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tarik hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui hanno espresso la volontà di rafforzare le relazioni bilaterali e di espandere gli ambiti di cooperazione. I due leader hanno analizzato come migliorare le relazioni bilaterali e hanno espresso la volontà di favorire gli interessi reciproci.

Gli accordi prevedono la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti e dell’industria, con l’obiettivo di potenziare gli scambi commerciali bilaterali. Il Piano di Azione 2026-2030 sarà il braccio operativo delle intenzioni politiche e promuoverà la cooperazione bilaterale in molti settori.

Un memorandum è stato siglato tra Sace e Khazanah Modern Oman, player omanita attivo in diversi settori nevralgici per l’export italiano. Il memorandum costruisce un quadro di cooperazione per supportare progetti strategici in Oman e facilitare il coinvolgimento di imprese italiane.

I due leader hanno anche affrontato tematiche di carattere regionale e internazionale di interesse comune, ribadendo l’impegno a sostenere gli sforzi volti a raggiungere la sicurezza e la stabilità e a risolvere i conflitti con mezzi pacifici.