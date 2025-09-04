Italia e nautica: opportunità tra incertezze globali

In un contesto di incertezza economica, l’Italia si distingue nel settore nautico, nonostante il rallentamento previsto a livello globale. Questa notizia è emersa durante la presentazione del Salone Nautico Internazionale, che aprirà a Genova il 18 settembre. L’evento includerà un incontro sul futuro della nautica, ponendo l’accento sull’importanza di questo settore per l’economia italiana.

Alla manifestazione parteciperanno figure chiave come il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti. Quest’ultimo ha recentemente annunciato un accordo di collaborazione con l’America’s Cup Event, volto a sostenere l’industria nautica italiana per l’evento di Napoli.

È stato anche presentato il report ‘The State of the Art of the Global Yachting Market 2025 Edition’, redatto da Deloitte e Confindustria Nautica. Dopo un 2023 record per la cantieristica, il 2024 porterà un rallentamento, in parte a causa di dazi americani e delle dinamiche di mercato. Tuttavia, l’Italia resiste, grazie al segmento dei grandi yacht, con nuove costruzioni che nel 2023 hanno raggiunto quasi 35 miliardi di euro, registrando un aumento rispetto all’anno precedente.

Le previsioni per il 2024 indicano una contrazione del 5% a livello globale, dovuta principalmente al calo delle imbarcazioni più piccole. In Italia, si prevede una crescita, sebbene più moderata. Gli operatori del settore evidenziano anche sfide future legate ai dazi americani e a una nuova generazione di consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e all’innovazione.

Le problematiche del settore saranno al centro del Salone Nautico, sottolineando il ruolo dell’evento come punto di incontro tra industria e istituzioni.