Italia e musica: la scelta tra identità locale e globalizzazione

Uno studio internazionale condotto da Skoove e DataPulse Research analizza il rapporto tra musica locale e internazionale nell’era dello streaming. Dopo aver esaminato le classifiche Spotify di 73 paesi per oltre un anno, i risultati rivelano una netta divisione: alcuni paesi mantengono una forte identità musicale, mentre altri sono influenzati dai grandi nomi globali.

In particolare, l’Italia emerge come uno dei paesi più fedeli alla propria produzione musicale, con l’83% delle hit attribuite a artisti italiani. Questo dato sottolinea la forte connessione degli italiani con la propria musica e il termine dell’influenza esterna.

