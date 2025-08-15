Italia e Mercati: Stabilità e Crescita sotto il Governo Meloni

Il governo di Giorgia Meloni deve la sua longevità alla compattezza della sua maggioranza e alla fiducia costante dell’Italia nei mercati finanziari. Negli ultimi anni, i rendimenti dei titoli di Stato italiani hanno subito un miglioramento, con lo spread rispetto ad altre potenze economiche notevolmente ridotto, raggiungendo un livello non visto da tempo.

Un’analisi di Milano Finanza, basata su dati del ministero dell’Economia, mostra una stabilità economica del Paese, apprezzata anche a livello internazionale. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, evidenzia come lo spread del Btp rispetto al Bund tedesco sia sceso sotto quota 80 punti, un traguardo che non si raggiungeva da anni.

La stabilità del governo Meloni è ben valutata dai mercati, a differenza di quanto accaduto in precedenza con i governi di Silvio Berlusconi e Bettino Craxi. Questi ultimi non riuscirono a mantenere la fiducia degli investitori a causa della speculazione o dell’aumento del debito pubblico.

Lo spread rispetto ai titoli tedeschi ha toccato i 78,8 punti base, il livello più basso dal 2009. Anche il confronto con altri paesi, come Francia e Spagna, mostra un miglioramento significativo. Attualmente, i Btp offrono rendimenti inferiori a quelli dei Treasury bond americani e sono più competitivi rispetto ai titoli britannici.

Sebbene il debito pubblico rimanga elevato e richieda un intervento per essere ridotto, l’Italia mostra segnali di forza attraverso l’andamento positivo di Piazza Affari e l’interesse per i titoli di Stato. Tuttavia, la sfida persiste per garantire che anche famiglie e imprese beneficino della discesa dei tassi d’interesse, come sottolineato dalla Banca Centrale Europea.