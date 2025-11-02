Italia e Libia: memorandum contro l’immigrazione rinnovato

Il governo italiano ha deciso di rinnovare automaticamente il memorandum con la Libia, che riguarda la cooperazione nel contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani e al rafforzamento della sicurezza delle frontiere. Questo rinnovo si attiva automaticamente grazie a una clausola del documento, che stabilisce che le modifiche possono essere richieste solo con preavviso di tre mesi. Pertanto, il memorandum, attivo dal 2017, sarà tacitamente confermato e se ne riparlerà tra tre anni.

Nel dibattito pubblico non ci sono stati sviluppi significativi, mentre solo alcune associazioni umanitarie hanno tentato di alzare la voce contro la prosecuzione della collaborazione, che consente a centri di detenzione in Libia e alla guardia costiera di operare senza interruzioni.

Recentemente, la Corte penale internazionale ha ricevuto la risposta dell’Italia riguardo al caso Almasri, un simbolo del legame tra i due paesi. Questa comunicazione è un tentativo di evitare un deferimento all’Onu per mancata cooperazione. L’Italia riconosce errori nella gestione del caso, in particolare per non aver consegnato un ricercato per crimini di guerra.

La Corte d’appello di Roma ha avviato una revisione della legge che regola la cooperazione con la Corte penale, indicando che la mancanza di comunicazione con il ministero della Giustizia potrebbe essere un punto critico. Tuttavia, i sistemi di cooperazione tra magistratura ed esecutivo sono differenti in altri paesi europei, dove esiste un dialogo attivo.

Massari ha sottolineato che c’è un’indagine in corso per false informazioni riguardanti un funzionario del ministero della Giustizia, mentre il clima attuale in Italia genera tensioni tra politica e giustizia. Nonostante la volontà di cooperare con la Corte, restano dubbi sulla gestione futura dei casi di immigrazione e diritti umani.