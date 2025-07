Italia e Libia: il crescente potere di turchi e russi

Negli ultimi sviluppi delle relazioni tra Italia e Libia, emergono preoccupazioni riguardo alla limitata influenza italiana nel Paese nordafricano, nonostante gli ingenti interessi strategici di Roma in settori come energia e migrazione. La situazione attuale evidenzia un controllo predominante da parte di forze esterne, con circa 20.000 soldati turchi e 2.000 mercenari russi attivi sul territorio, a fronte di una presenza di circa cento militari italiani.

L’Italia, rappresentata dall’ente energetico Eni e da diverse iniziative contro la migrazione, sembra in difficoltà nel gestire efficacemente i propri interessi. Questo scenario rende Roma vulnerabile al ricatto e alla pressione da parte dei gruppi armati locali e delle potenze straniere. Recenti polemiche coinvolgono anche figure politiche italiane, come il ministro Matteo Piantedosi e il generale libico Almasri, ma il cuore del dibattito risiede nella scarsa capacità di Roma di esercitare autorità nel territorio libico.

Il trend attuale suggerisce che l’Italia potrebbe trovarsi in una posizione di crescente svantaggio, simile a un bancomat per le forze esterne che operano in Libia. Inoltre, i gruppi armati locali potrebbero essere incentivati a intensificare le loro richieste, creando un contesto di instabilità e incertezza. La presenza militare italiana, quindi, appare inconsistente rispetto alle necessità strategiche del Paese, aprendo interrogativi sul futuro del coinvolgimento italiano in Libia. Questa realtà complessa richiede un’analisi attenta e, possibilmente, un ripensamento della strategia italiana nella regione.