Italia e Iran: un equilibrio impossibile nella diplomazia

La recente escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran ha messo in evidenza le difficoltà diplomatiche dell’Europa, in particolare dell’Italia. Domenica scorsa si sono verificati bombardamenti sui siti nucleari iraniani, a sorpresa per i leader europei, che erano stati informati in modo insufficiente dalla Casa Bianca. L’Italia ha cercato di mantenere una posizione di mediazione, ma i suoi sforzi sono risultati poco efficaci.

Poco prima del bombardamento, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, dichiarò che non si prevedeva un attacco imminente contro l’Iran. Dopo i bombardamenti, ha tentato di contattare i ministri israeliano e iraniano per chiedere la de-escalation, senza però ottenere risultati concreti.

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, sta cercando di navigare tra i rapporti con l’Iran e quelli con Israele e gli Stati Uniti. Sebbene l’Italia possa vantare una lunga storia di rapporti commerciali con l’Iran, le ambizioni di mantenere buone relazioni con entrambe le parti risultano problematiche in un contesto di crescente conflittualità.

L’Italia ha iniziato a costruire relazioni con l’Iran negli anni Cinquanta, mantenendo i legami anche dopo la rivoluzione islamica del 1979. Negli anni recenti, il governo ha tentato di riaprire il dialogo commerciale con Teheran, soprattutto durante l’amministrazione di Barack Obama. Tuttavia, a seguito di eventi geopolitici come l’invasione russa dell’Ucraina, le prospettive di collaborazione hanno visto ulteriori ostacoli.

All’interno del governo italiano ci sono posizioni divergenti sull’Iran, con alcuni figure politiche favorevoli a relazioni più strette e altre che si oppongono fermamente al regime iraniano, creando confusione nelle strategie di politica estera.

