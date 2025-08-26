Italia e Innovazione: Sostegno al Programma UNDP per lo Sviluppo

Nella recente sessione regolare dell’Executive Board di UNDP, UNFPA e UNOPS a New York, l’Italia ha riaffermato il proprio sostegno al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in occasione della presentazione del nuovo Strategic Plan 2026–2029. Questo piano arriva in un contesto in cui i progressi verso l’Agenda 2030 sono stati ostacolati da crisi come conflitti e cambiamenti climatici, rendendo necessaria un’accelerazione nei progetti ad alto impatto.

Durante l’incontro, è stato anche salutato l’amministratore uscente dell’UNDP, Achim Steiner, riconosciuto per il suo ruolo nell’ampliare la cooperazione in settori innovativi, dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale. L’Italia ha sottolineato il suo partenariato con UNDP come fondamentale nella politica di cooperazione allo sviluppo, evidenziando l’importanza di risposte multilaterali a sfide globali.

Tra i progetti menzionati vi sono il Rome Centre for Sustainable Development e l’AI Hub for Sustainable Development, quest’ultimo avviato con il supporto dell’Unione Africana e destinato a promuovere crescita economica sostenibile in Africa. Attraverso l’iniziativa “Italy Digital Flagship with Africa”, l’Italia mira a favorire la trasformazione digitale in vari Paesi africani, rafforzando resilienza e istituzioni locali.

In aggiunta, l’Italia ha espresso il suo impegno per la ricostruzione dell’Ucraina, collaborando con l’UNDP per sostenere la resilienza economica e sociale del Paese. Infine, è stato ribadito il sostegno agli Integrated National Financing Frameworks (INFF) per mobilitare risorse verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), evidenziando il ruolo cruciale della finanza nella trasformazione sostenibile.