24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Tecnologia

Italia e Innovazione: Sostegno al Programma UNDP per lo Sviluppo

Da StraNotizie
Italia e Innovazione: Sostegno al Programma UNDP per lo Sviluppo

Nella recente sessione regolare dell’Executive Board di UNDP, UNFPA e UNOPS a New York, l’Italia ha riaffermato il proprio sostegno al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in occasione della presentazione del nuovo Strategic Plan 2026–2029. Questo piano arriva in un contesto in cui i progressi verso l’Agenda 2030 sono stati ostacolati da crisi come conflitti e cambiamenti climatici, rendendo necessaria un’accelerazione nei progetti ad alto impatto.

Durante l’incontro, è stato anche salutato l’amministratore uscente dell’UNDP, Achim Steiner, riconosciuto per il suo ruolo nell’ampliare la cooperazione in settori innovativi, dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale. L’Italia ha sottolineato il suo partenariato con UNDP come fondamentale nella politica di cooperazione allo sviluppo, evidenziando l’importanza di risposte multilaterali a sfide globali.

Tra i progetti menzionati vi sono il Rome Centre for Sustainable Development e l’AI Hub for Sustainable Development, quest’ultimo avviato con il supporto dell’Unione Africana e destinato a promuovere crescita economica sostenibile in Africa. Attraverso l’iniziativa “Italy Digital Flagship with Africa”, l’Italia mira a favorire la trasformazione digitale in vari Paesi africani, rafforzando resilienza e istituzioni locali.

In aggiunta, l’Italia ha espresso il suo impegno per la ricostruzione dell’Ucraina, collaborando con l’UNDP per sostenere la resilienza economica e sociale del Paese. Infine, è stato ribadito il sostegno agli Integrated National Financing Frameworks (INFF) per mobilitare risorse verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), evidenziando il ruolo cruciale della finanza nella trasformazione sostenibile.

Scopri le ultime novità e le offerte lampo su Amazon. Approfittane subito! ⚡

Articolo precedente
New Dinamik a Guastalla: storia e musica senza tempo
Articolo successivo
Potere e creatività: la Power List del cinema italiano 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.