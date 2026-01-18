Italia e India nell’Oceano Indiano

La visita ufficiale di Giorgia Meloni a Mascate ha coinciso con l’arrivo solenne dell’INSV Kaundinya, dopo un viaggio storico dal Gujarat. Questi due eventi paralleli, uno politico e l’altro marittimo, intrecciano memoria, strategia e una nuova centralità dell’Oceano Indiano.

Mentre la presidente del Consiglio italiana arrivava a Mascate, la capitale omanita accoglieva anche l’INSV Kaundinya, al termine di uno storico viaggio di 18 giorni. L’India guarda all’Indo-Mediterraneo e a rotte come il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa non solo attraverso infrastrutture moderne, ma anche attraverso una dimensione culturale e simbolica che affonda le radici nella storia antica.

L’INSV Kaundinya è una ricostruzione vivente della tradizione marinara indiana, ispirata alle navi a fasciame cucito raffigurate nei murali del V secolo delle grotte di Ajanta. L’imbarcazione è stata concepita come un ponte tra l’India contemporanea e il suo passato oceanico, ed è stata costruita senza l’impiego di chiodi o componenti metallici, seguendo tecniche tradizionali tramandate nei secoli.

Il progetto è nato da una collaborazione tripartita tra il Ministero della Cultura indiano, la Marina e il cantiere navale di Goa Hodi Innovations. Dopo il varo, la nave è stata ufficialmente incorporata nella Marina indiana e ha intrapreso il suo primo viaggio internazionale da Porbandar, in Gujarat, a Mascate, ricalcando gli antichi itinerari commerciali tra il subcontinente indiano e la Penisola Arabica.

L’approdo a Mascate ha assunto un valore che va oltre la celebrazione storica, poiché l’Oman è un nodo centrale delle reti dell’Oceano Indiano e oggi si conferma spazio di incontro tra diplomazia, commercio e sicurezza marittima. La concomitante visita di Giorgia Meloni ha aggiunto una dimensione ulteriore, rappresentando il futuro dell’Italia e il suo ruolo assertivo in Europa e nel Mediterraneo allargato. In Oman, India e Italia si sono ritrovate simbolicamente riunite come due pilastri complementari dell’Indo-Mediterraneo, uno spazio che non è più soltanto geografico, ma strategico.