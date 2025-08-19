Italia e il ruolo cruciale nella sicurezza dell’Ucraina

Il governo italiano, rappresentato da Meloni, non ha evidenziato il suo ruolo di mediatore tra Stati Uniti e Unione Europea durante la rielezione di Trump. Tuttavia, Meloni non si è lasciata intimidire e ha sottolineato la proposta italiana per garantire la sicurezza dell’Ucraina in caso di cessate il fuoco o pace duratura. Questa proposta prevede un meccanismo di difesa automatica da parte della Nato, applicabile a Kiev, anche se l’Ucraina non dovesse entrare formalmente nell’Alleanza, contrariamente a quanto richiesto da Putin.

Meloni ha rivendicato un ruolo attivo dell’Italia, in contrasto con il presidente francese Macron, il quale considera la proposta italiana non sufficientemente concreta. Macron preferirebbe un intervento diretto di soldati europei sul terreno nel caso di un cessate il fuoco. Fin dall’inizio, l’Italia non ha condiviso questa posizione, portando Meloni a essere esclusa da importanti riunioni su iniziativa di Macron. La saga ha incluso anche l’assenza clamorosa della presidente del Consiglio dal summit in Albania, dove importanti leader europei si sono confrontati con Zelensky.

Sebbene ci siano state divergenze iniziali, Meloni sembra essersi avvicinata alle posizioni dei “Paesi Volenterosi”, partecipando a incontri preparatori per un vertice a Washington. Ha chiesto di lavorare insieme agli Stati Uniti, ma non sembra rappresentare un ostacolo, considerando l’atmosfera collaborativa emersa durante l’ultimo incontro alla Casa Bianca.

Questo avvicinamento riflette un riallineamento della politica estera italiana, sebbene le frizioni con Macron restino persistenti. Meloni ha dimostrato una crescente consapevolezza dell’importanza di rimanere allineati con l’Unione Europea per giocare un ruolo significativo a livello internazionale.