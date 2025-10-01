Italia e Grecia chiedono sicurezza per la Global Sumud Flotilla

L’Italia e la Grecia stanno monitorando con attenzione gli sviluppi della Global Sumud Flotilla e chiedono alle autorità israeliane di garantire la sicurezza dei partecipanti e di permettere azioni di tutela consolare. I Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta, in cui invitano i membri della Flottiglia ad accettare la proposta del Patriarcato Latino di Gerusalemme per consegnare in sicurezza gli aiuti destinati ai bambini e alle famiglie di Gaza.

Inoltre, i ministri sottolineano come, grazie all’iniziativa diplomatica del presidente degli Stati Uniti, ci sia ora una reale opportunità di mettere fine al conflitto e alleviare le sofferenze della popolazione palestinese, garantendo anche un pieno accesso umanitario. Italia e Grecia riaffermano l’importanza di assicurare l’accesso umanitario a Gaza e di raggiungere al più presto un cessate il fuoco.