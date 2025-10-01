23.4 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Attualità

Italia e Grecia chiedono sicurezza per la Global Sumud Flotilla

Da StraNotizie
Italia e Grecia chiedono sicurezza per la Global Sumud Flotilla

L’Italia e la Grecia stanno monitorando con attenzione gli sviluppi della Global Sumud Flotilla e chiedono alle autorità israeliane di garantire la sicurezza dei partecipanti e di permettere azioni di tutela consolare. I Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta, in cui invitano i membri della Flottiglia ad accettare la proposta del Patriarcato Latino di Gerusalemme per consegnare in sicurezza gli aiuti destinati ai bambini e alle famiglie di Gaza.

Inoltre, i ministri sottolineano come, grazie all’iniziativa diplomatica del presidente degli Stati Uniti, ci sia ora una reale opportunità di mettere fine al conflitto e alleviare le sofferenze della popolazione palestinese, garantendo anche un pieno accesso umanitario. Italia e Grecia riaffermano l’importanza di assicurare l’accesso umanitario a Gaza e di raggiungere al più presto un cessate il fuoco.

Articolo precedente
Almacube: 25 anni di innovazione e crescita in Emilia-Romagna
Articolo successivo
Jenny Guardiano innamorata dopo Temptation Island in Dubai
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.