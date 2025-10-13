23.5 C
Italia e Giappone: nuove alleanze accademiche e culturali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un partenariato strategico con il Commissariato italiano, coinvolgendo 60 studenti universitari per promuovere la collaborazione accademica e scientifica con istituzioni giapponesi e asiatiche. Sono stati siglati 19 accordi e memorandum d’intesa tra università, enti di ricerca e camere di commercio dei due Paesi.

Il Padiglione Italia ha attratto un grande pubblico, con lunghe code ogni giorno e un’ampia copertura mediatica, superando 61 milioni di visualizzazioni sui social media e oltre 11.000 articoli pubblicati da media italiani, giapponesi e internazionali.

Il Padiglione ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il primo premio nella categoria Theme Development ai BIE Awards per Expo Osaka, considerato una sorta di medaglia d’oro dell’Expo Universale. Ha ricevuto anche il Premio Innovazione del BIE per il progetto “Docodemo Expo”, che ha offerto ai bambini ricoverati in ospedale la possibilità di visitare virtualmente l’esposizione tramite robot mobili. Inoltre, il padiglione è stato certificato secondo lo standard UNI ISO 20121:2024 per la gestione sostenibile degli eventi, a testimonianza del suo impegno in ambito ambientale, educativo e sociale.

La visita della famiglia imperiale giapponese al padiglione ha ulteriormente evidenziato l’importanza della partecipazione italiana. Diciotto regioni su venti hanno contribuito con installazioni e progetti tematici, seguendo un programma condiviso con la Conferenza delle Regioni.

Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’ICE, l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, il Consolato a Osaka e numerosi partner pubblici e privati.

