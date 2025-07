Italia e Georgia: l’ipocrisia della politica estera italiana

La politica estera italiana si trova di fronte a una contraddizione profonda riguardante il sostegno all’Ucraina e il silenzio sulla repressione in Georgia. Un tema che coinvolge direttamente il governo Meloni e alcuni esponenti del Partito Democratico, come il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Negli ultimi anni, la Georgia è diventata un punto strategico nel contesto delle tensioni con la Russia, affrontando una crescente repressione politica caratterizzata da leggi liberticide e controlli sui media. Il partito al governo, Sogno Georgiano, è passato da un orientamento europeista a una forma di autoritarismo alleato con Mosca, grazie anche ai finanziamenti dell’oligarca Bidzina Ivanishvili.

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una risoluzione che evidenzia una “grave regressione democratica” in Georgia, chiedendo la sospensione del suo status di Paese candidato all’Unione europea. Contemporaneamente, la Commissione europea ha bloccato fondi significativi destinati a Tbilisi.

Nonostante questa situazione allarmante, l’Italia ha scelto di mantenere una posizione prudente. Di recente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato la nuova ministra georgiana, Maka Botchorishvili, senza menzionare le preoccupazioni internazionali riguardanti la libertà di stampa e i diritti civili. Analogamente, Beppe Sala ha accolto con onori il sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze, legittimando un governo critico.

A livello diplomatico, l’ambasciatore italiano in Georgia ha mantenuto una linea discreta, interagendo solo con le autorità governative, in contrapposizione agli ambasciatori di altri Stati europei, che sostengono apertamente le forze democratiche locali. Questa neutralità rischia di trasformarsi in una legittimazione silenziosa dell’attuale regime georgiano, mettendo in discussione l’impegno dell’Italia nella difesa dei valori democratici in Europa.