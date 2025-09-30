Italia e Gaza: ipocrisia diplomatica in un’era di conflitto

Mentre la Global Sumud Flotilla si avvicina a Gaza per fornire aiuti umanitari, il governo italiano adotta una posizione cauta, interpretata da molti come una resa preventiva. Il ministro della Difesa, Crosetto, suggerisce “soluzioni alternative” per fermare la missione, mentre il ministro degli Esteri, Tajani, chiede a Israele di astenersi dalla violenza. Anche la premier Meloni definisce la Flotilla un potenziale rischio per le delicate trattative di pace.

Tuttavia, le trattative stesse, promosse dalla Casa Bianca, vedono lo stesso Netanyahu essere poco convinto, affermando di non aver accettato uno Stato palestinese. La proposta di pace appare quindi priva di sostanza, senza garantire libertà di movimento o riconoscimento dei diritti fondamentali, rappresentando un’ingiustizia per chi vive sotto occupazione.

La posizione dell’Italia manifesta una mancanza di credibilità internazionale. Da un lato, il governo si dice solidale con i civili palestinesi, dall’altro invita gli attivisti a ritirarsi e offre persino una fregata per garantire un rientro sicuro. Questo comportamento viene percepito come un’ipocrisia: solidarietà a parole, mentre nei fatti si tenta di sabotare l’iniziativa umanitaria.

La Global Sumud Flotilla risponde con fermezza, accusando l’Italia di codardia e sabotaggio mascherato da diplomazia. Anziché difendere il diritto dei cittadini europei di portare aiuti, il governo sembra preferire la stabilità dell’alleanza con Israele e gli Stati Uniti.

In un contesto in cui le manifestazioni chiedono la fine della guerra, l’Italia si limita a richiedere a Israele di non usare “forza eccessiva”, accettando implicitamente la violenza. Coloro che si oppongono alla Flotilla non stanno perseguendo la pace, ma proteggendo interessi geopolitici e calcoli elettorali. La mancanza di un’iniziativa coraggiosa dimostra che il governo italiano ha svuotato di significato la parola “pace”.