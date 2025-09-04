29.4 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Politica

Italia e Gaza: il governo deve difendere la dignità nazionale

Da StraNotizie
Italia e Gaza: il governo deve difendere la dignità nazionale

Avrei voluto partecipare alla Global Sumud Flotilla, ma mi sono limitato a fare una donazione. Nessuno può impedire di portare aiuti a chi soffre la fame. Nella flotilla ci sono anche italiani che il governo di Netanyahu non può né deve fermare o colpire. Questo è stato promesso. Recentemente, il Papa ha incontrato il Presidente di Israele; un’iniziativa simile sarebbe stata opportuna da parte del Presidente Mattarella e della signora Meloni. Tuttavia, sembra che nessuno voglia risvegliare il Ministro Tajani, che si limita a seguire le posizioni altrui.

Se gli italiani subissero violenze, il governo italiano dovrebbe difenderli con fermezza, interrompendo i legami con Israele, come hanno fatto altri governi più dignitosi. Se il governo italiano continuasse a comportarsi in modo cinico, seguendo gli ordini di Trump e Netanyahu, sarebbe opportuno che le forze cattoliche e coloro che ancora credono nella libertà chiedessero conto all’esecutivo in Parlamento. Questo governo, incapace di rappresentare l’Italia e schierato dalla parte della violenza e del genocidio, deve andarsene.

È fondamentale che l’Italia afferma la sua dignità attraverso la giustizia, la solidarietà e la pace, piuttosto che alimentare fame e guerra. Questo governo, eletto da una minoranza, non rappresenta il vero spirito dell’Italia e deve essere messo fine a questo stato di cose.

Articolo precedente
La cucina di Pasticcino, unione tra Formula 1 e pasta italiana
Articolo successivo
Mercato Immobiliare in Italia: Crescita delle Compravendite
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.