Italia e Gaza: il governo deve difendere la dignità nazionale

Avrei voluto partecipare alla Global Sumud Flotilla, ma mi sono limitato a fare una donazione. Nessuno può impedire di portare aiuti a chi soffre la fame. Nella flotilla ci sono anche italiani che il governo di Netanyahu non può né deve fermare o colpire. Questo è stato promesso. Recentemente, il Papa ha incontrato il Presidente di Israele; un’iniziativa simile sarebbe stata opportuna da parte del Presidente Mattarella e della signora Meloni. Tuttavia, sembra che nessuno voglia risvegliare il Ministro Tajani, che si limita a seguire le posizioni altrui.

Se gli italiani subissero violenze, il governo italiano dovrebbe difenderli con fermezza, interrompendo i legami con Israele, come hanno fatto altri governi più dignitosi. Se il governo italiano continuasse a comportarsi in modo cinico, seguendo gli ordini di Trump e Netanyahu, sarebbe opportuno che le forze cattoliche e coloro che ancora credono nella libertà chiedessero conto all’esecutivo in Parlamento. Questo governo, incapace di rappresentare l’Italia e schierato dalla parte della violenza e del genocidio, deve andarsene.

È fondamentale che l’Italia afferma la sua dignità attraverso la giustizia, la solidarietà e la pace, piuttosto che alimentare fame e guerra. Questo governo, eletto da una minoranza, non rappresenta il vero spirito dell’Italia e deve essere messo fine a questo stato di cose.