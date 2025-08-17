Italia e Francia: Convergenza negli Spread Obbligazionari

Mercoledì 13 agosto, lo spread tra i BTP decennali italiani e i corrispondenti OAT francesi è sceso a 14,1 punti base, un livello mai raggiunto dal 2007. Negli ultimi 12 mesi, questo valore è diminuito di 51,1 punti, evidenziando una crescente fiducia nei confronti dell’Italia. Già da luglio, i tassi di interesse sui titoli quinquennali italiani sono risultati più competitivi rispetto a quelli francesi.

Questi sviluppi sono legati a un periodo di aumento dei tassi di interesse sui Bund tedeschi, accanto a difficoltà nel riequilibrare i conti pubblici da parte della Francia. In contrasto, l’Italia ha guadagnato fiducia grazie alla rigorosa gestione delle finanze pubbliche, con lo spread tra BTP e Bund sceso intorno agli 80 punti base.

Il “Financial Times” ha sottolineato come le finanze pubbliche francesi stiano sollevando preoccupazioni, mentre quelle italiane migliorano la propria reputazione. Fino a poco tempo fa, lo spread italiano con i Bund era salito notevolmente dopo l’elezione di Giorgia Meloni, ma da allora ha mostrato un trend discendente, grazie anche agli sforzi del ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti per ridurre il deficit, attualmente previsto al 2,8% del PIL.

La situazione evidenzia come la percezione del debito italiano sia cambiata nel tempo. Dopo le crisi dei debiti sovrani, lo spread era aumentato a causa di preoccupazioni legate all’instabilità politica, ma recenti governi si sono dimostrati più responsabili, portando a una convergenza con la Francia, che storicamente era vista come un debitore più affidabile.

Investitori e analisti notano che, mentre la Francia affronta difficoltà crescenti, l’Italia ha stabilizzato il proprio bilancio, migliorando così la sostenibilità del debito. Tuttavia, il futuro della Francia, con un deficit oltre il 6% del PIL, resta in discussione, e la fiducia degli investitori è minacciata dalla crisi politica interna.