Italia e formazione: investimenti per affrontare l’AI

L’Italia si appresta ad affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale (IA), un tema centrale che va oltre l’uso di semplici software. È necessaria una combinazione di investimenti, infrastrutture e soprattutto competenze, che possono essere acquisite solo attraverso una formazione adeguata. Il regolamento europeo AI Act, in vigore dal 2024, stabilisce linee guida chiare per limitare i rischi per i cittadini e proteggere i diritti fondamentali.

All’articolo 4 del regolamento si sottolinea l’obbligatorio aumento della formazione sull’IA per i fornitori e gli operatori di sistemi IA. Le imprese devono garantire che il loro personale abbia un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia. Entro il 2026, tutte le aziende dovranno adeguarsi a queste disposizioni, che includono la formazione sui sistemi ad alto rischio utilizzati in settori critici come quello sanitario o giudiziario.

L’Europa sta investendo oltre 44 miliardi di euro per supportare le politiche di coesione e migliorare il mercato del lavoro. Tuttavia, l’obbligo di formazione non si applica a tutte le aziende; riguarda principalmente quelle che operano con sistemi ad alto rischio.

Nonostante un aumento dei costi per la formazione aziendale, solo il 36% degli adulti italiani ha partecipato attivamente a corsi di aggiornamento nell’ultimo anno, contro una media europea del 50%. Esiste un chiaro contrasto tra le microimprese e le grandi aziende in termini di investimento nella formazione, evidenziando una difficoltà a tenere il passo con le esigenze di un mercato in evoluzione.

Infine, il disallineamento tra competenze offerte e richieste di lavoro provoca significativi costi economici per il Paese. Le aziende devono affrontare difficoltà nel trovare i profili richiesti, creando inefficienze e rallentamenti nell’innovazione.