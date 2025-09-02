25.1 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Politica

Italia e Europa unite contro le aggressioni a Gaza

Da StraNotizie
Italia e Europa unite contro le aggressioni a Gaza

Il religioso Don Ciotti, intervistato da un quotidiano torinese, ha commentato l’aggressione di Israele a Gaza, sostenendo che il governo italiano deve esprimere una condanna chiara contro il massacro in corso. Secondo lui, la situazione sta diventando sempre più grave a causa dell’escalation militare, che mira a espellere il popolo palestinese dalla propria terra.

Don Ciotti sottolinea che non è solo compito dell’Italia, ma dell’intera Europa far sentire la propria voce. Propone una risposta decisa da parte dell’Unione Europea, suggerendo la sospensione degli accordi politico-commerciali con Israele, inclusa la vendita di armi. Purtroppo, al momento, l’Italia ha già espresso la sua contrarietà a tali misure.

Il religioso cita anche l’allerta dell’Onu riguardo a una situazione di grave carestia e l’uccisione di giornalisti e di persone in cerca di aiuto umanitario. Si domanda quindi quale altra tragedia debba verificarsi affinché ci sia un cambiamento di opinione su queste questioni.

Articolo precedente
Juventus in Champions League: dove seguire le partite
Articolo successivo
Crescita dell’Intelligenza Artificiale nelle Aziende Italiane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.