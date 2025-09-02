Italia e Europa unite contro le aggressioni a Gaza

Il religioso Don Ciotti, intervistato da un quotidiano torinese, ha commentato l’aggressione di Israele a Gaza, sostenendo che il governo italiano deve esprimere una condanna chiara contro il massacro in corso. Secondo lui, la situazione sta diventando sempre più grave a causa dell’escalation militare, che mira a espellere il popolo palestinese dalla propria terra.

Don Ciotti sottolinea che non è solo compito dell’Italia, ma dell’intera Europa far sentire la propria voce. Propone una risposta decisa da parte dell’Unione Europea, suggerendo la sospensione degli accordi politico-commerciali con Israele, inclusa la vendita di armi. Purtroppo, al momento, l’Italia ha già espresso la sua contrarietà a tali misure.

Il religioso cita anche l’allerta dell’Onu riguardo a una situazione di grave carestia e l’uccisione di giornalisti e di persone in cerca di aiuto umanitario. Si domanda quindi quale altra tragedia debba verificarsi affinché ci sia un cambiamento di opinione su queste questioni.