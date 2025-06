Italia e economia circolare: opportunità e sfide attuali

Negli ultimi anni, l’Italia ha raggiunto posizioni di vertice in Europa nell’economia circolare, registrando un tasso di utilizzo circolare dei materiali del 20,8%, quasi il doppio della media UE dell’11,8%. Tuttavia, il tessuto imprenditoriale in questo settore presenta ancora criticità. Le startup innovative nelle aree della circolarità faticano a espandersi, con il Nord Italia che attira il 91% degli investimenti, mentre Sud e Centro restano indietro.

Tra il 2022 e il 2024, le startup italiane hanno attratto 812 milioni di euro, con un picco nel 2022 (450 milioni), seguito da un calo nel 2023 (96 milioni) e una ripresa nel 2024 (265 milioni). I settori emergenti includono i servizi digitali per la tracciabilità e il riutilizzo (27,3%), la mobilità sostenibile (17,1%) e la transizione energetica (12,7%). Le fonti di finanziamento principali sono venture capital (38%) e fondi pubblici (37%).

Nonostante questi progressi, l’Italia conta solo 12 startup ad alto impatto rispetto a paesi come Regno Unito, Francia e Germania. Le cause di questa stagnazione includono normative rigide, accesso limitato al capitale e infrastrutture insufficienti, soprattutto nel Mezzogiorno. Solo il 67% delle startup riesce a raccogliere fondi attraverso round strutturati, evidenziando una concentrazione di risorse su poche realtà consolidate.

Attualmente, l’economia circolare contribuisce per 3,5 miliardi di euro al PIL e coinvolge circa 520 mila lavoratori, ma la sua crescita resta limitata a una nicchia, senza svilupparsi in modo significativo come volano di occupazione e sviluppo economico.

