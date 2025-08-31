Italia e dumping fiscale: le tensioni con la Francia aumentano

Il primo ministro francese François Bayrou ha accusato l’Italia di praticare dumping fiscale, un’azione che potrebbe aumentare le tensioni tra i due Paesi. Queste dichiarazioni arrivano a una settimana dal voto di fiducia del governo, previsto per l’8 settembre.

Durante un’intervista in diretta TV, Bayrou ha avvertito che il rischio che i cittadini francesi più facoltosi si trasferiscano all’estero è reale, specialmente se saranno introdotti provvedimenti fiscali a favore dei più ricchi. Ha inoltre messo in evidenza il fenomeno del “nomadismo fiscale”, in cui individui e imprese si spostano verso Paesi con tassazioni più favorevoli. In particolare, ha citato l’Italia come esempio di Paese che offre vantaggi fiscali per chi decide di trasferirsi o tornare dopo aver vissuto all’estero.

Il dumping fiscale consiste nell’adozione di aliquote fiscali più basse per attrarre investimenti e aziende, creando disparità tra stati e concorrendo in modo sleale. Questa strategia permette a un Paese di diventare più attrattivo per le imprese straniere, che possono godere di un onere fiscale ridotto.

Il governo di Bayrou si trova a fronteggiare problemi interni, compresi avvertimenti sul rischio di sovraindebitamento e sul crescente debito pubblico della Francia, che necessitano di misure drastiche. La situazione politica è quindi instabile, e il voto di fiducia potrebbe avere ripercussioni significative, potenzialmente portando a crisi governativa e nuove elezioni.