Italia e deficit: le sfide attuali per l’economia nazionale

L’Italia sta compiendo sforzi significativi per gestire il proprio bilancio e si prevede che, avvicinandosi al 3% di deficit, potrebbe uscire dalla regolamentazione sul deficit eccessivo a cui è attualmente soggetta. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dalla presidente della BCE, Christine Lagarde, durante un’intervista a Radio Classique.

Lagarde ha anche analizzato la situazione di bilancio della Francia e il potenziale rischio di crisi per il governo Bayrou, fattori che hanno contribuito all’aumento dello spread francese. Ha avvertito che sarebbe un pericolo molto serio per l’economia globale se Donald Trump tornasse a influenzare la politica monetaria degli Stati Uniti. Secondo Lagarde, un suo successo in questo ambito rappresenterebbe una grave minaccia sia per l’economia americana che per quella mondiale, evidenziando l’importanza delle decisioni della Federal Reserve.