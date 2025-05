Italia e Danimarca: Lettera per Difendere i Diritti e i Confini

Italia e Danimarca hanno inviato una lettera, già sottoscritta da altri otto Paesi Ue, per chiedere un dibattito politico sulle convenzioni internazionali riguardanti la migrazione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di difendere i valori, la democrazia e la sicurezza dei cittadini.

Meloni evidenzia come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo venga spesso interpretata in modo da ostacolare l’espulsione di criminali stranieri e il controllo dei confini nazionali. Nella lettera, i governi chiedono maggiore autonomia nell’espulsione di cittadini stranieri che hanno commesso reati, la libertà di gestionare chi non può essere rimpatriato e contro la strumentalizzazione dei diritti come ostacolo alla protezione delle frontiere.

Meloni conclude affermando che proteggere i diritti significa anche garantire sicurezza e legalità, ribadendo l’impegno dell’Italia nel guidare questo cambiamento.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com