Italia e crisi economica: il PIL si ferma nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre del 2025, il PIL italiano è rimasto invariato, mostrando una crescita dello 0% rispetto al trimestre precedente. Questo trend è simile a quello di altri paesi dell’area, come Germania, Ungheria e Austria. L’Italia subisce da tempo le conseguenze di una crisi manifatturiera, aggravata dalla mancanza di una strategia industriale in Europa e dalle sfide globali come guerre commerciali e competizione tra potenze economiche.

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha espresso preoccupazione per la situazione attraverso una lettera, sottolineando che mentre Stati Uniti e Cina sostengono le loro industrie, l’Europa è bloccata da normative e ideologie che potrebbero danneggiare crescita e occupazione. Orsini ha affermato che gli obiettivi di riduzione delle emissioni, sebbene ambiziosi, non sono realistici senza una strategia industriale condivisa, e che l’Europa sta vivendo una deindustrializzazione.

Nonostante il PIL stazionario, la crescita acquisita dell’Italia nel 2025 è dello 0,5%, sostenuta anche da rettifiche positive nei trimestri precedenti. Confrontando i dati, il PIL italiano è del 6,5% superiore a quello pre-Covid, mentre il PIL della Germania è aumentato solo dello 0,1%, rivelando una stagnazione persistente.

Due segnali positivi emergono in questo contesto: l’occupazione ha raggiunto un nuovo massimo storico, con oltre 24 milioni di occupati, e il PIL nominale è aumentato di circa 21 miliardi di euro nel primo semestre del 2025. Questo incremento potrebbe contribuire a migliorare i già positivi indicatori di finanza pubblica, con la possibilità di ridurre il rapporto deficit/PIL sotto il 3% entro la fine dell’anno.

