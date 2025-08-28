Italia e Cina: Destinazione di Lusso nel Turismo Incoming

La serie “Italian Icons” mette in luce figure che hanno portato l’eccellenza italiana nel mondo, creando collegamenti con mercati strategici come quello cinese.

Tra queste personalità c’è Secondina Giulia Ravera, fondatrice e CEO di Destination Italia, la principale TravelTech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità. Fondata nel 2018, l’azienda si concentra sulla promozione di esperienze autentiche e sostenibili, valorizzando i borghi e le aree interne italiane.

Ravera, con un background in ingegneria elettronica e un MBA, ha in passato lavorato in McKinsey & Co. e ha guidato importanti aziende come Wind Tre. Oltre alla sua carriera imprenditoriale, è attiva in diversi consigli di amministrazione e si distingue per il suo impegno nell’innovazione.

Recentemente, Destination Italia ha aperto una nuova sede a Shanghai, un passo strategico per entrare nel mercato asiatico del turismo di alta gamma. Questo sviluppo si inserisce in un piano di espansione globale, mirato a valorizzare il patrimonio culturale, artistico e gastronomico italiano. L’azienda utilizza tecnologia avanzata e dati consolidati da anni di esperienza per creare itinerari su misura per i clienti.

L’attrattiva dell’Italia risiede anche nella sua capacità di offrire esperienze di lusso uniche, sempre più richieste dai viaggiatori cinesi, i quali cercano autenticità, accesso a luoghi esclusivi e interazioni significative con la cultura locale.

La comunicazione è fondamentale: il team di Destination Italia, composto da madrelingua cinesi, garantisce un approccio diretto e efficace nel servizio clienti. Inoltre, l’azienda si adatta alle esigenze specifiche del mercato cinese, creando viaggi personalizzati che vanno oltre le esperienze turistiche tradizionali, inclusi eventi privati e collaborazioni imprenditoriali.